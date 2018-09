Defesa Civil alerta para tempestade nas regiões Sul, Leste e Nordeste do Estado

Campo Grande (MS) – A Defesa Civil do Estado divulgou nesta quinta-feira (27.9) um alerta de tempestade que deve atingir as regiões Sul, Leste e Nordeste de Mato Grosso do Sul, hoje e amanhã.

São esperados ventos de até 100 Km/h e a chuva pode alcançar o total de 100 milímetros em apenas 24 horas. A previsão alerta ainda para a possibilidade de queda de granizo, corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

Conforme as instruções da Defesa Civil, são esperados até 60 milímetros de chuva por hora nessas regiões. Os municípios de Naviraí, Amambai, Coronel Sapucaia, Nova Alvorada do Sul, Bataguassu, Água Clara e Brasilândia devem ser atingidos pela tempestade.

A Defesa Civil orienta a população para que não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Luciana Brazil – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Geone Bernardo