Defesa Civil alerta para chuvas intensas e risco de descargas elétricas nas próximas 24 horas

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil emitiu alerta de tempestades para esta quarta-feira (3.4) em todo Mato Grosso do Sul. De acordo com a Defesa Civil, há risco de queda de galhos e árvores e de descargas elétricas em 71 dos 79 municípios, em todas as regiões do Estado.

A chuva esperada é de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 mm/dia e os ventos podem chegar a 60 km/h.

Por conta desses perigos potenciais, a Defesa Civil recomenda evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Além disso, deve-se evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Quem precisar de mais informações ou de socorro pode ligar para a Defesa Civil no telefone 199 e para o Corpo de Bombeiros 193.

SMS

Para evitar tragédias, a Defesa Civil tem um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber um aviso por SMS quando houver risco de desastre basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

O mesmo usuário poderá cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.