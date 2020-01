Defesa Civil alerta para chuvas fortes com ventos de até 60km/h nas próximas 24 horas

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul está em estado de alerta para temporal. O aviso de chuvas intensas e pontuais foi emitido nesta quinta-feira (30.01) pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

A mensagem disparada por SMS para celulares cadastrados gratuitamente no número 40199, alerta para chuvas fortes e pontuais com ventos de até 60 km/h.

Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, por isso é importante seguir as orientações da Defesa Civil: não se abrigar debaixo de árvores, pelo risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos em locais próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Desligar aparelhos elétricos, e se possível desligar o quadro geral de energia.

Elaborado com base no monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é para as próximas 24 horas, e encerra as 11h de sexta-feira (31.01). O alerta é destinado para municípios das regiões leste, sul, sudoeste, pantanal e, centro norte do Estado.

Alerta via SMS

Para receber os alertas personalizados direto no celular, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199. O conteúdo da mensagem é apenas o CEP de interesse. É possível se cadastrar para receber os alertas para mais de um CEP. O cidadão também pode optar por deixar de receber as mensagens a qualquer momento.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Geone Bernardo