Defensoria Pública abre inscrição para interessados em concorrer a vaga de Corregedor Geral

Campo Grande (MS) – A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para os defensores públicos da classe de segunda instância em exercício, que pretendam candidatar-se ao cargo de corregedor-geral da Defensoria Pública, biênio 2017/2019. A informação está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), por meio do edital CSDP nº 009, desta segunda-feira (21.8).

De acordo com o documento, no prazo de 10 dias, contados da publicação do edital, o Presidente do Conselho Superior receberá os requerimentos de inscrição dos defensores públicos que pretendam candidatar-se e declarem expressamente que não estão impedidos de concorrer.

A eleição será realizada no dia 29 de setembro de 2017, na sede da Defensoria Pública-Geral do Estado. Assina o presidente do Conselho Superior e defensor público-geral do Estado, Luciano Montalli.

Texto: Diana Gaúna, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação

