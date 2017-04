Defensoria Púbica de MS promove evento para discutir sobre os povos tradicionais na contemporaneidade

A Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realiza nesta quinta-feira (6), um estudo sobre “povos tradicionais na contemporaneidade”. A participação é gratuita e garante certificação.



A instituição traz dois pesquisadores renomados da área. A primeira palestra - “Povos Tradicionais na Contemporaneidade: Cosmologias, Territórios e Direitos” – será ministrada pela Prof. Dra. Jane Felipe Beltrão, da Universidade Federal do Pará (UFPA).



Mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (UnB) e doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Jane Felipe Beltrão é lotada no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA com atuação nos Programas de Pós-Graduação em Antropologia e em Direito, além de ser docente visitante no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFMS.



Coordena projetos de pesquisa de faces interdisciplinares e ênfase nas áreas de Antropologia, História e Direito, entre povos tradicionais indígenas e não indígenas, dialogando a partir do campo da educação, da saúde e dos direitos diferenciados, com os necessários recortes de gênero e etnicidade; de educação e cidadania; e, particularmente, de direitos humanos e étnicos.



Em seguida, o Prof. Dr. Levi Marques Pereira, da Universidade Federal da Grande Dourados, aborda ‘Povos Indígenas em MS e as questões atuais’. Ele é especialista em História da América Latina (UFMS), possui mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Ciências (Antropologia Social) pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo.



Atualmente leciona na Faculdade Intercultural Indígena (Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu, desde 2006) da UFGD e participa dos programas de pós-graduação em Antropologia e História, além de coordenar o Programa de Pós-Graduação em Antropologia.



Inscrições pelo endereço eletrônico [email protected] O evento será na Escola Superior da Defensoria Pública (Rua Raul Pires Barbosa, 1519, Chácara Cachoeira, Campo Grande). Terá início às 19h da quinta-feira (6) com previsão de finalizar às 21h.

