Dedicada à saúde e bem-estar animal, empresa de homeopatia veterinária comemora 15 anos com muitas conquistas

Há 15 anos, uma empresa visionária iniciava suas atividades em Mato Grosso do Sul. Com o propósito de oferecer tratamento diferenciado a animais de campo, com menor custo e eficácia nos resultados, nasceu em 2002 a SIGO Homeopatia Veterinária, sediada em Campo Grande.

As atividades iniciaram da necessidade de soluções ágeis para os desafios que atingem a pecuária. Foi quando o médico veterinário Marco Antônio Cucco, com ampla experiência no trato com animais de campo, pedu suporte à sua mulher, a também médica veterinária Mônica Filomena de Souza, especializada e uma das pioneiras no Estado na homeopatia veterinária.

“Fiz especialização em Homeopatia Veterinária para atuar em pequenos animais na clínica que eu tinha, mas precisei fechar o local para dedicar melhor aos meus três filhos. Nesse período meu marido, que atuava no campo, me pedia para fazer fórmulas para atender seus clientes de forma particularizada. Em determinado momento um grande cliente percebeu a eficácia do tratamento no controle de carrapatos do rebanho de Angus e para atender a demanda de forma regulamentada, fomos impelidos a abrir a empresa”, conta a veterinária e diretora da SIGO, Mônica Souza.

A empresa, que surgiu ‘por acaso’, hoje é referência em produtos homeopáticos veterinários, e nesses 15 anos se destaca em soluções inovadoras, em sustentabilidade, na geração de empregos e consequente fortalecimento da marca. Com 15 colaboradores, a SIGO Homeopatia, que conta com 13 produtos na linha SigoPec e 13 na linha SigoPet, iniciou recentemente exportação para países da América Latina.

“Participamos de rigorosa capacitação realizada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e APEX (Agência de Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento) voltada a empreendimentos inovadores e sustentáveis. A Sigo Homeopatia destacou-se, sendo a única empresa da região Centro-Oeste a ser selecionada, juntamente com 30 empresas sustentáveis, em um processo que envolveu mais de 100 empreendimentos inscritos. Para nós foi determinante, aprendemos muito e com o conhecimento adquirido, ampliaremos nossos negócios para países vizinhos”, relata o diretor e médico veterinário, Marco Antônio Cucco.

Crescimento da Homeopatia Veterinária – O que antes era visto como algo pouco provável e cujos resultados precisavam ser comprovados e questionados a todo tempo, hoje é um mercado consolidado. O Brasil é referência no segmento e Mato Grosso do Sul se destaca por meio da SIGO Homeopatia.

O tratamento homeopático não interfere no trato com alopáticos, contudo, fundamentalmente, tem menor custo e eficiência comprovada. Além disso, a administração do produto aos animais é muito simples, podendo ser misturada ao alimento dos animais (ração ou suplementos), na água ou borrifada diretamente na boca do animal, nos casos de pets.

“Nada se compara à resposta do mercado crescente de homeopáticos. Os produtos foram criados a partir das necessidades não atendidas pelos alopáticos; algumas soluções são inéditas na medicina convencional, como o direcionador de gordura visceral para subcutânea, combinado com controlador de estresse para bois não castrados”, relata a diretora Mônica Souza. A empresa também atua com preocupação e respeito ao meio-ambiente, com embalagens compactas, sem excesso de uso de plástico ou papelão. Sua linha de produtos é marcada pela inovação como fórmulas 2 em 1 e 3 em 1, com produtos de atuação conjunta, em uma só embalagem, gerando economia ao cliente e menos geração de resíduos, com a mesma eficácia já comprovada dos produtos SIGO.

Sobre a SIGO Homeopatia – Empresa sul-mato-grossense com linha de produtos para pecuária bem estabelecida no mercado há 15 anos, a marca conta atualmente com 13 produtos da linha SIGOPEC, que podem ser adicionados ao suplemento alimentar e utilizados em bovinos, caprinos, ovinos, suínos, equinos, bubalinos e silvestres, na prevenção e tratamento de diarreias neonatais, sodomia, verminoses, mastite, carrapatos, moscas do chifre e bernes resistentes a aditivos químicos, problemas de casco e pele, verrugas (papilomatose), incremento para fertilidade em fêmeas e machos e incremento de acabamento e cobertura da carcaça na fase de engorda de bois.

Para os animais de estimação, a linha SIGOPET oferece 13 produtos que atuam no trato de infecções urinárias, anemia advinda de doença do carrapato, problemas cardíacos, ansiedade e excesso de latido dos cães, artrite, controle de pulgas e carrapatos, doenças de pele, infecções, fraturas e lesões. Muitos protocolos como aquele citado acima para tratamento de sequelas da cinomose têm ampliado o campo de ação desta linha, que é indicada para cães e gatos.

Veja Também

Comentários