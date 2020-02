Decreto traz novas regras para a pesca nos rios de MS

Campo Grande (MS) – Novas regras para a pesca passam a vigorar nos rios de Mato Grosso do Sul. Atendendo ao trade turístico e sugestões do Ministério Público Federal, o governo de Mato Grosso do Sul decidiu ajustar o decreto que regula a atividade pesqueira no Estado.

Jaime Verruck, secretário da Semagro explica que a partir de agora o pescador poderá levar um exemplar de peixe, desde que atendendo as regras de captura e os tamanhos mínimo e máximo de cada espécie.

Verruck destaca as alterações pontuais nas medidas do pescado.

Já em relação ao pescador profissional apenas foram estabelecidos tamanhos máximos para peixes nobres.

Importante lembrar que o dourado continua protegido pela Lei 5.231, de janeiro de 2019, sendo proibida a captura, transporte, comércio e até o processamento da carne dessa espécie pelo período de 5 anos.

Conforme o novo decreto, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, fica mantida a liberação de captura sem cota de exemplares para as seguintes espécies exóticas, alóctones e seus híbridos, respeitando-se o período de defeso: apaiari, bagre-africano, black-bass, carpa, corvina ou pescado-do-piauí, peixe-rei, sardinha-de-água-doce, tilápias, tambaqui, tucunaré e zoiudo.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação