Decreto define funcionamento de estabelecimentos no fim de semana

Campo Grande -MS - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

A Prefeitura decretou nesta quinta-feira (16), no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), alterações nas medidas restritivas para coibir o avanço do novo Coronavírus.

Com o novo decreto, fica determinado que poderão funcionar durante o fim de semana as atividades consideradas essenciais e os seguintes estabelecimentos, até o toque de recolher que inicia as 20 horas:

– Agências Bancárias com funcionamento exclusivo para o pagamento de benefícios em caráter de auxílio emergencial.

– Bancas em feiras e centros comerciais para a venda de produtos que se enquadrem nas atividades de açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros. Porém, não serão permitidos consumos no local.

Também ficam permitidas as ações assistenciais voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, como programas sociais. E atividades que o processo produtivo não possa ser interrompido, devido algum dano irreparável das instalações ou equipamentos, como: Siderúrgicas e cadeias de produção de alumínios e cerâmicas.

O decreto reitera que serviços de Delivery poderão funcionar normalmente.

Transporte Coletivo:

Durante a paralisação aos sábados e domingos, o transporte coletivo só poderá atender usuário que comprove ser trabalhador dos serviços essenciais. Funcionários e colaboradores acima de 60 anos ou comprovadamente do grupo de risco devem ficar afastados do trabalho sem prejuízo da sua remuneração.