Decreto reorganiza estrutura funcional da SAD

O documento está publicado na edição desta terça-feira (02) no Diário Oficial do Estado - Foto: Divulgação

Com a proposta de ampliar a profissionalização da gestão pública, tornando-a mais eficiente e menos burocrática, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização editou o decreto de nº15.449 de 27 de maio de 2020, que trata da reorganização da estrutura básica da pasta. O documento está publicado na edição desta terça-feira (02) no Diário Oficial do Estado.

Assinado pelo ex-secretário Roberto Hashioka e alinhado à nova gestão da secretaria que dará continuidade à implementação, o decreto enumera a construção necessária à execução das competências da secretaria e elenca os órgãos instituídos para fins de interlocução governamental, os órgãos colegiados, as unidades de assessoramento, as unidades de gestão e execução operacional, instrumental, além das unidades vinculadas.

Também integram o documento, as competências relacionadas aos órgãos componentes, bem como de seus dirigentes. Segundo a SAD, o novo organograma facilita a organização do trabalho, alinha de forma estruturada e interligada os setores, o que efetivamente irá contribuir para a melhoria dos processos da secretaria e consequentemente da governança.

Conforme o texto do decreto, o foco em transparência, inovação e aprimoramento da Gestão Pública foi o que balizou o desenho organizacional da secretaria, publicado na página 03 da edição nº 10.187 do Diário Oficial. Para ter acesso à publicação, clique aqui.