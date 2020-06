Decreto proíbe consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos em Dourados

Proibido o consumo de bebidas alcoólicas na ruas e passeios públicos - (Foto: Ilustração/Gazeta RS)

Prefeitura de Dourados publicou decreto nesta terça-feira (16) que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas na ruas e passeios públicos, com exceção dos estabelecimentos que estejam legalmente autorizados a utilizar esses espaços.

A publicação estabelece ainda que as medida restritivas imposta às igrejas “não atinge a continuidade de serviços sociais, como distribuição de alimentos e campanha do agasalho q ue, no entanto, deverão ser prestados atendendo as regras de distanciamento de dois metros entre as pessoas, uso de máscaras e higienização das mãos”.

No entanto, as igrejas deverão oficiar a Secretaria Municipal de Assistência Social sobre as datas e locais das atividades pretendidas.