Decreto municipal altera horário de atendimento nas agências do Detran em shoppings da Capital

Novos horários - (Foto: Divulgação)

A partir desta quarta-feira (09), as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dos Shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês, atenderão com um horário diferenciado, conforme o Decreto Municipal 14.376, publicado em 07 de julho de 2020.A nova determinação alterou o toque de recolher vigente em Campo Grande para o período entre 20h e 05h, entre 08 e 19 de julho, com objetivo de promover maior isolamento domiciliar e evitar a proliferação da COVID-19.

O Decreto Municipal diminuiu a lotação permitida nos estabelecimentos de 60% para 40% da capacidade, aplicando-se ao shopping e às lojas unitariamente.

A gerente regional do Detran-MS, Laiza Machado, explica que serão alterados os serviços e exames agendados das 19h às 20h. “As Agências localizadas nos dois shoppings irão reagendar todos os clientes que fizeram o agendamento de serviços e exames médicos através do site, de acordo com a disponibilidade do cliente”, comenta.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, frisa a importância de procurar as agências somente se necessário. “Para melhor comodidade dos clientes e como prevenção ao vírus, o Detran já disponibiliza vários serviços que podem ser realizados de forma on-line, sem precisar sair de casa”, finaliza.

O novo horário de funcionamento dos shoppings entre 09 e 19 de julho será das 11h às 19h, de segunda a domingo.

Detran Digital

Em março o órgão lançou o canal “Fale Conosco”, onde é possível tirar dúvidas da população sobre os serviços suspensos durante a pandemia do Coronavírus. Além disso, muitos serviços podem ser realizados pelas plataformas online, no site www.detran.ms.gov.br ou pelo aplicativo Detran Mobile, disponível para androids e iOS.