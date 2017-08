Decreto estabelece novas regras para parcerias de descontos e benefícios para servidores

Campo Grande (MS) – O Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (18.8) traz a publicação do Decreto n. 14,802 que regulamenta a política de parcerias com empresas privadas para a concessão de descontos ou benefícios aos servidores públicos do poder executivo estadual, que agora passam a ser firmadas por meio de termo de compromisso.

O decreto estabelece procedimentos específicos para as parcerias firmadas entre a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e Fundação Escola de Governo (Escolagov) com empresas privadas, que tenham como objetivo a concessão de descontos ou benefícios – nas áreas de educação, treinamento, qualificação, aquisição de produtos ou prestação de serviços – aos servidores públicos do poder executivo estadual.

Antes, as parcerias eram fixadas com base no decreto n. 11.261, de celebração de convênios. Com a regulamentação, as parcerias passam a ser firmadas por meio de termo de compromisso. “É uma forma de regulamentar as parcerias com procedimentos específicos para esse fim” apontou o Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis.

Confira o edital nas páginas 2 e 3 do Diário Oficial do Estado.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

