Decorador escolhido por Didi Wagner lança livro dos seus 30 anos de carreira

Marco Aurélio Viterbo, conceituado designer de interiores com mais de 30 anos de carreira, lança o seu primeiro livro intitulado “Marco Aurélio Viterbo Interiores”. A obra, publicada pela editora Zeta, reúne uma seleção de 21 projetos inéditos assinados pelo profissional, com belas imagens e descrições detalhadas de ambientes como, apartamentos, casas de veraneio, escritórios e até mesmo um barco, executados no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra.

Mineiro, vindo da cidade histórica de Sabará, Viterbo é conhecido pelo mix caloroso que desenvolve em seus projetos. A superposição de estilos, marca sua personalidade criativa do designer. “Eu gosto é dos contrastes, da mistura de estilos”, explica.

Ao longo das 300 páginas do livro o leitor poderá conhecer alguns dos seus principais projetos. “Recebi o convite da editora Zeta e achei que era o momento de reunir em uma obra toda a minha experiência e amor por cada projeto executado”, completa Viterbo. Entre os projetos publicados, o leitor poderá conferir o apartamento e a casa de veraneio da apresentadora Didi Wagner, que também assina um dos prefácios do livro. As outras introduções são assinados por Jayme Sirotsky e Sebastiao Bomfim.

Sobre Marco Aurélio Viterbo

Formado em publicidade, o mineiro de Sabará, Marco Aurélio Viterbo, iniciou sua carreira como aprendiz de um dos principais nomes da arquitetura: João Armentano. Ao lado do arquiteto permaneceu por quase 10 anos, tempo suficiente para adquirir experiência na profissão de designer de interiores e alçar voo solo.

Em 30 anos de carreira, Marco Viterbo - nome que deu origem a sua empresa – tornou-se sólido no segmento de decoração nacional e internacional. De personalidade criativa, o designer de interiores é conhecido pelo talento único de reunir diversos estilos, aliados em perfeita harmonia com peças clássicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Título livro: Marco Aurélio Viterbo Interiores

Publicação com capa dura e miolo em couchê. Formato 23x31 cm

- 300 páginas

- Formato: 23x31 cm

- Distribuição: nacional

- Tiragem: 3.000 mil exemplares

- Valor de venda: R$169,00

FICHA TÉCNICA

Coordenação Editorial

Direção Editorial

Celia Paccini

Veja Também

Comentários