Declaração de emergência de Trump será bloqueada, diz líder no Senado

O líder da maioria do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmou nesta segunda-feira que uma resolução que busca impedir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de decretar emergência nacional para construir um muro na fronteira com o México deve ser aprovada pelo Senado. Com isso, Trump deve ter de usar pela primeira vez um veto presidencial para a medida seguir em vigor.

O líder da situação no Senado fez a previsão um dia após o senador republicano Rand Paul se tornar o quarto no partido de Trump a dizer que votará a favor da resolução democrata. Com isso, ela terá votos suficientes para avançar no Senado, após ser aprovada na Câmara dos Representantes na semana passada.

McConnell previu que existe uma grande probabilidade de que o veto não seja derrubado pela Câmara. Trump já anunciou que pretende vetar a resolução democrata e, para reverter isso, a oposição precisaria de dois terços dos votos nas duas Casas, algo improvável.

De qualquer modo, o episódio é negativo para Trump. Muitos republicanos criticaram o fato de o presidente contornar o Congresso para conseguir dinheiro para o muro. Fonte: Dow Jones Newswires.