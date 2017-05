Decisão de Trump de demitir Comey do FBI pesa na popularidade do presidente

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de demitir o diretor do Escritório Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês), James Comey, influenciou negativamente na aprovação do líder americano. Em uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo instituto Rasmussen aponta que a aprovação de Trump caiu de 48% para 45% e que a reprovação subiu de 52% para 55%.

O Rasmussen elabora uma pesquisa diária sobre a popularidade de Trump. Essa foi a primeira sondagem que coletou entrevistas somente após a demissão de Comey do FBI. 500 pessoas foram entrevistadas nos últimos três dias. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Outro levantamento, feito pela NBC News/Survey Monkey, divulgado na noite de quinta-feira, mostra que 54% dos americanos pensam que é inapropriado demitir um diretor do FBI, enquanto 38% afirmaram que a ação é apropriada. A pesquisa foi feita nos dias 10 e 11 de maio, e 3.746 pessoas foram entrevistas. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

