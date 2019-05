Décimo quarto Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública vai pagar R$ 24 mil reais

Campo Grande (MS) – A edição desta segunda-feira, dia 06, do Diário Oficial do Estado traz a publicação do décimo quarto Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública – Edição 2019.

Incentivando servidores públicos a contribuírem para a modernização da gestão, valorizando e premiando projetos que ofereçam boas entregas e melhores serviços, a edição 2019 distribuirá R$ 24 mil reais em prêmios, conforme explicou o Diretor-Presidente da Escola de Governo Prof. Wilton Paulino.

O diretor presidente da Escolagov reforça qual o período de inscrições.

Só reforçando o endereço eletrônico para os interessados em participar da décima quarta edição do Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública é o www.escolagov.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)