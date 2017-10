Decepção e descrédito encerram de vez Unidades Móveis em Saúde em Campo Grande

Dharleng Campos ainda fez questão de lembrar o que a levou a percorrer os caminhos da política e garantiu que não vai se corromper. - Divulgação

Espanto. Essa foi a reação da vereadora Dharleng Campos (PP) diante da votação de seus pares

na Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quinta-feira (26). A Casa manteve, por vinte

votos a quatro, o veto do prefeito Marquinhos Trad (PSD) à implantação das Unidades Móveis

em Saúde na Capital, conforme o Projeto de Lei 8501, de autoria da vereadora.

De acordo com Dharleng Campos, é quase inacreditável que um projeto aprovado por

unanimidade pelos vereadores de Campo Grande tenha uma votação tão contrastante numa

segunda apreciação. “É doloroso informar a toda a população campo-grandense, que já

conhece e aprovou esse serviço instalado na administração anterior, que ele não retornará”,

lamentou a vereadora.

Ainda de acordo com Dharleng, o serviço é essencial ao próprio município, para proporcionar

um atendimento ágil nas Unidades de Saúde. “É lamentável encontrar constantemente

extensas filas nas UBS’s. Muitas vezes, famílias inteiras aguardam por atendimento. Algumas

permanecem nessa penosa espera por até 12 horas, como já acompanhamos”.

Abalada pela decepcionante votação obtida para derrubar o veto do prefeito, a vereadora

Dharleng Campos questionou o posicionamento de seus colegas na Câmara Municipal, quanto

aos anseios da população. Em justificativa ao seu voto, ela apelou ao bom senso dos demais

parlamentares da Casa. “O prefeito já está indo contra a população; e agora os vereadores

também fazendo a mesma coisa. (...) É autorizativo; na hora que tiver orçamento ele vai

colocar esse projeto em prática”, argumentou, ao mesmo tempo em que pedia aos colegas

que ainda votariam que derrubassem o veto do chefe do Executivo.

Já no período da tarde, ainda abatida pelo resultado da sessão, a parlamentar declarou que

não entregou os pontos e que, embora seja estreante na política, acompanha bem de perto as

necessidades da população.

Dharleng Campos ainda fez questão de lembrar o que a levou a percorrer os caminhos da

política e garantiu que não vai se corromper. “Todo o meu trabalho nessa trajetória é voltado

para aqueles que confiaram em mim. Fizeram isso porque já estavam cansados de ter sempre

mais do mesmo. E se fosse para fazer o mesmo, sequer valeria a pena assumir um mandato”,

concluiu.