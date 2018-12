'De um jeito ou de outro, ganharemos o muro', diz Trump sobre divisa com México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar em sua conta no Twitter que, "de um jeito ou de outro", ele "ganhará" a disputa sobre construção de um muro na fronteira com o México.

"No nosso País, tanto dinheiro foi jogado no ralo, por tantos anos, mas quando se trata de Segurança na Fronteira e as Forças Militares, os Democratas lutam até a morte. Ganhamos a disputa sobre financiamento para as Forças Militares, que estão sendo completamente reconstruídas. De um jeito ou de outro, ganharemos na disputa em torno do Muro!", escreveu.

O impasse com a oposição em torno da falta de apoio no Congresso pela aprovação de uma lei orçamentária que preveja financiamento, estimado em US$ 5 bilhões, para construir a barreira de concreto na divisa sulista americana pode levar a máquina pública federal a ser parcialmente paralisada a partir do primeiro minuto do dia 22 de dezembro.

Isso porque algumas áreas do governo dos EUA operam sob um orçamento 'tampão' neste ano fiscal de 2019, iniciado em outubro. A paralisação ocorrerá se nenhum projeto orçamentário for aprovado no Congresso até aquela data.