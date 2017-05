De garçom nos EUA a empresário da gastronomia em sua terra natal

Diogo Wendling, empresário do Território do Vinho / Arquivo

Em entrevista ao Jornal A Crítica, o empresário Diogo Wendling detalha a importância que cursos de desenvolvimento pessoal e profissional tiveram no crescimento do seu negócio e adianta sobre projeto que em breve será lançado em Campo Grande, também no ramo da gastronomia, empório e eventos.

O início

O empresário Diogo Wendling traça o início da sua trajetória nos negócios de gastronomia a partir do momento em que viajou para os Estados Unidos, quando começou a trabalhar como garçom, deu início a cursos na área e se tornou cada vez mais íntimo desse mercado. Mesmo após quase uma década da implantação de seu restaurante - o Território do Vinho, hoje uma das referências da área em Campo Grande - ele busca atingir outro patamar em sua vida profissional e também pessoal.

Empresário Diogo Wendling faz palestras no IEL Empresário Diogo Wendling faz palestras no IEL

Formado em administração de empresas em 2011, o campo-grandense Diogo Wendling tem ainda a formação em viticultura pela Universidade de Napa Valley, nos Estados Unidos e duas especializações, uma delas Negócios do Vinho na FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Há sete anos proprietário do restaurante Território do Vinho, o empresário conta que desde criança conviveu no comércio de bares e restaurantes, já que seu pai criou e geriu estabelecimentos emblemáticos na Capital, como Gerais, Inconfidência Mineira e Antigamente.

Mas foi apenas quando Diogo estudou nos Estados Unidos que decidiu entrar para a área. Ao cursar enologia, trabalhou na terra do Tio Sam como garçom e também em vinícolas na Califórnia. Lá, foi aprendendo mais sobre o dia a dia de um restaurante.

Curso de Coach e Neurolinguística

Recentemente, Diogo Wendling começou a dar uma nova guinada em sua vida e também em seu negócio. Após um amigo ter lhe falado sobre um documentário na Netflix – I’m not your guru – com Tony Robbins, Diogo se interessou pelo tema e hoje entende como Robbins conseguiu transformar a PNL – Programação Neurolinguística em algo diferenciado no mundo inteiro. “Atualmente, aos 58 anos ele é mentor e coach dos principais milionários do mundo, de sheik a presidentes e principais executivos de grandes empresas”, explicou. Assim, foi em busca de como poderia fazer o curso ministrado por ele, nos Estados Unidos.

Tony Robbins, coach de sheiks e presidentes, ministra curso motivacional nos Estados Unidos Tony Robbins, coach de sheiks e presidentes, ministra curso motivacional nos Estados Unidos

A partir desse curso de coach, Diogo comenta que tudo se transformou, a exemplo de tomadas de decisões mais rápidas, a perda do medo e a dúvida que antes existia na hora de fazer um investimento ou mesmo mudar o estilo de vida, pensando que podia dar errado, colocando barreiras em tudo que fazia.

Robbins: "pessoas bem sucedidas fazem melhores perguntas e, como consequência, obtêm melhores respostas"

Wendling: "o coach me ensinou a tomar decisões mais rápidas e a enfrentar o medo" Wendling: "o coach me ensinou a tomar decisões mais rápidas e a enfrentar o medo"

O curso, explica Diogo, começa com uma projeção da pessoa daqui a 20 anos, com resultados surpreendentes, onde alguns até se viam mortos, doentes, com seu negócio falido, sem a esposa. A partir daí é feita outra técnica que faz a pessoa se projetar em como ela queria ser. “Nesse ponto você então retrocede 20 anos para explicar o que você é e o que faria para mudar sua vida e conseguir atingir o que você espera para o futuro”.

Segundo Diogo, são técnicas que fazem você realmente ter mais confiança e com isso traçar o planejamento correto para ser bem sucedido e até se espelhar em pessoas que são bem sucedidas . Esse conhecimento ele garante que tem sido aplicado em seu dia a dia pessoal e profissional. Wendling tenta passar de alguma maneira esse aprendizado a seus colaboradores, começando pelos gestores.

O empresário fez questão de enaltecer o curso de coach, deixando claro que foi a partir dele que conseguiu buscar alternativas de crescimento. “É um desenvolvimento pessoal e profissional. Mas é algo da pessoa, que mostra qualidades e defeitos e potencializa aquilo que cada um de nós tem de melhor para ser desenvolvido e com isso blindar as influências dos próprios defeitos”, resume.

Projeto Novo

Drinks da carta de bebidas do Território do Vinho serão ensinados no Lab, a escola de gastronomia Drinks da carta de bebidas do Território do Vinho serão ensinados no Lab, a escola de gastronomia

“Com toda essa mudança que comecei a fazer na minha rotina diária, comecei a dar um gás no meu novo projeto que é o Território Lab. O espaço localizado na Euclides Cunha, em frente ao Território do Vinho, será escola de gastronomia, empório e espaço para eventos”. Esse novo projeto de Diogo Wendling está na fase final e deve ser inaugurado no mês de junho. O Território Lab será uma escola de gastronomia, onde acontecerão vários cursos profissionalizantes na área. Também funcionará como um local para compras de vinhos, como já existe no próprio restaurante, agora com uma opção a mais para os apreciadores de rótulos diferentes. Além disso, o local servirá para realização de eventos fechados.

“Vamos ter no Território Lab uma escola de vinho, gastronomia, coquetelaria, café, cerveja, de churrasco, empório e um espaço para eventos. Vai ser o ‘lab’ do Território. Estaremos criando novos produtos, novos serviços, criando protótipos, produtos do restaurante serão vendidos neste espaço. Por exemplo, o Risoto Pantaneiro será embalado a vácuo e a pessoa leva para preparar em casa. Assim, o cliente poderá levar a experiência do Território do Vinho para sua casa e também fazer os cursos para aprender os pratos que temos aqui e outros tipos. Serão cursos para todos os segmentos, desde criança a pessoas com necessidades especiais. Pretendemos com isso ter uma estrutura intelectual boa para poder suportar nosso crescimento, pois é necessário capital intelectual e claro, o financeiro. Mas o maior problema é o aspecto intelectual”, explica.

Os clássicos do Território poderão ser comprados no Lab, em embalagens para consumir em casa Os clássicos do Território poderão ser comprados no Lab, em embalagens para consumir em casa

Diogo comenta que, no decorrer desses sete anos do Território do Vinho, percebeu a escassez de mão de obra, inclusive em outros estabelecimentos, e resolveu criar o espaço para conseguir qualificar as pessoas.

Diogo adiantou ainda que a ideia é difundir a marca Território do Vinho futuramente com abertura de franquias. “Nossa intenção é expandir os negócios com a marca Território, no ramo de alimentos, bebidas e gastronomia”, conclui.

Veja Também

Comentários