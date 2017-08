De acordo com Projeto de Lei, Concurso Literário de Aquidauana deve acontecer todos os anos

O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e teve como idealizador do projeto o vereador Anderson Meireles / Divulgação

O deputado estadual Felipe Orro participou na noite desta quarta-feira, 23 de agosto, da solenidade de Entrega dos Certificados do Concurso Literário de Aquidauana. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e teve como idealizador do projeto o vereador Anderson Meireles.

A disputa ficou definida assim: O Ensino Fundamental I disputou na categoria Poesia. O Ensino Fundamental II disputou na categoria Contos e os estudantes do Ensino Médio ficaram responsáveis em produzir as Crônicas. A Solenidade faz parte das comemorações dos 125 anos da cidade de Aquidauana.

Orro destacou a importância do concurso porque incentiva as crianças a ingressarem no mundo na literatura desde cedo. “Fico feliz em ver o concurso revelando novos talentos para a escrita, principalmente por ter o tema voltado para a fundação da nossa Aquidauana. Parabenizo todos os envolvidos pela iniciativa”, falou

Pelo projeto de lei, o concurso deve acontecer todos os anos, sempre no calendário de aniversário do município.

Veja Também

Comentários