De acordo com dados da Fenabrave foram emplacados em julho 178.847 carros

De acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foram emplacados em julho 178.847 carros - entre automóveis e comerciais leves (picapes e furgões) – uma queda de 5,48 em comparação a junho, quando foram emplacadas 189.229 unidades.

O Chevrolet Onix segue em primeiro lugar, com 15.234 vendas de veículos. Na segunda posição está o Hyundai HB20, com 9.312 emplacamentos e em terceiro o Ford Ka, com 7.248 vendas. Já o Compass, da Jeep, tomou o lugar do Fiat Uno na 10ª posição com 4.151 emplacamentos.



O levantamento foi realizado pela Bidu Corretora e analisa o valor do seguro dos dez modelos mais emplacados no último mês. Para a cotação, foi utilizado o perfil de um homem, de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho e que está contratando seguro pela primeira vez. As cotações foram realizadas em cinco capitais brasileiras.

Modelo Emplacamentos Valor do seguro em SP Valor do seguro no RJ Valor do seguro em BH Valor do seguro em Porto Alegre Valor do seguro em Brasília Chevrolet Onix 15.234 R$3.122,28 R$3.184,02 R$2.887,04 R$3.614,33 R$2.622,53 Hyundai HB20 9.312 R$3.797,02 R$3.723,02 R$3.223,65 R$3.940,68 R$2.929,61 Ford Ka 7.248 R$2.704,10 R$2.946,29 R$2.674,74 R$3.218,60 R$2.436,58 Renault Sandero 6.663 R$3.777,58 R$3.290,23 R$3.229,23 R$3.668,94 R$2.834,39 Chevrolet Prisma 6.300 R$3.101,09 R$3.086,81 R$2.676,29 R$3.204,61 R$2.458,56 Toyota Corolla 6.250 R$4.581,54 R$6.639,85 R$5.493,54 R$6.820,29 R$4.692,24 Volkswagen Gol 6.236 R$4.310,13 R$4.102,84 R$3.292,93 R$3.896,07 R$2.940,82 Fiat Toro 5.028 R$5.740,54 R$5.939,94 R$4.883,40 R$6.032,48 R$4.337,78 Fiat Mobi 4.315 R$2.288,53 R$2.667,53 R$2.593,13 R$3.076,67 R$2.394,34 Jeep Compass 4.151 R$7.054,19 R$10.310,30 R$8.714,13 R$11.653,59 R$6.460,39

