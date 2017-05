Danos provocados por chuva fazem Bodoquena, no oeste de MS, decretar emergência

A prefeitura de Bodoquena, na região oeste de Mato Grosso do Sul, decretou situação de emergência nesta sexta-feira (19), em razão dos estragos que o excesso de chuva causou no município.

Segundo o decreto, desde segunda-feira (15) o município vem sofrendo com o grande volume das precipitações. Entre os locais mais atingidos estão o assentamento Canaã, onde enxurradas danificaram estradas e tubulações de canalização.

Outra região muito afetada foi a da MS-339, que ligada Bodoquena ao assentamento Sumatra e o distrito de Moraria do Sul. Nesta região, o nível de água do rio Salobra chegou a cobrir duas pontes de madeira. Além disso, a enxurrada abrir erosões, danificou as tubulações de redes de escoamento de água e placas de sinalização.

Na terça-feira (16), a Defesa Civil de Bodoquena chegou a emitir na página da prefeitura na internet um alerta aos usuários da rodovia MS-339 avisando sobre a situação no local e apontando que as pontes encobertas pelo rio Salobra poderiam desabar.

