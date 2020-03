Daniela Mercury e Anitta encerram o carnaval paulistano

O carnaval paulistano se encerra neste domingo (1º) com o desfile de 74 blocos por toda a cidade. Entre os destaques está o Bloco da Anitta que, comandado pela cantora carioca, promete levar uma multidão para o Parque Ibirapuera, zona sul paulistana. A concentração do bloco começa às 9h.

O fechamento do carnaval fica a cargo de Daniela Mercury, que vai descer a Rua da Consolação com o bloco Pipoca da Rainha a partir das 14h. A festa deve continuar até depois de escurecer com muito axé.

Outra presença importante no último dia de carnaval será a cantora Preta Gil, que estará no Parque do Ibirapuera, a partir das 14h, com o Bloco da Preta.

No centro, na famosa esquina das avenidas Ipiranga e São João, a banda carioca Orquestra Voadora traz um show que mistura fanfarra com artistas circenses, a partir das 14h.

Carnaval paulistano

A prefeitura estima que o carnaval de 2020 ultrapasse os números do ano passado, quando a cidade movimentou R$ 2,3 bilhões. A festa começou oficialmente em 15 de fevereiro, com o pré-carnaval, e se encerra hoje (1º), último dia de pós-carnaval.