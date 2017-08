Dagoberto defende setor da borracha

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) vai mobilizar todas as forças políticas para que a taxa diferenciada de importação da borracha seja renovada. Este protecionismo é estratégico para o país e para o Mato Grosso do Sul que já possuem centenas de milhares de hectares de seringais. Com a manutenção da taxa de importação mais cara para o látex, o setor tem mais condições de desenvolver suas tecnologias e expandir a produção em outras regiões do Estado e do país.

Em reunião na quarta-feira (16) com o diretor executivo da associação brasileira de produtores de borracha, Fernando Guerra, Dagoberto garantiu que irá trabalhar para defender o setor. Na última década, a produtividade dos seringais cresceu duas vezes e meia enquanto a área plantada se expandiu em 500%. Com mais de 200 milhões de hectares degradados, o Brasil tem enorme potencial para crescer no mercado da borracha.

Atualmente, a produção nacional supre cerca de 40% da demanda por borracha. O restante é importado e isso torna o país vulnerável à oscilações de mercado e novas expansões produtivas. Em outubro a CAMEX (Câmara de Comércio Exterior) se reunirá para discutir possíveis alterações nas alíquotas.

De acordo com o deputado Dagoberto, o setor precisa da manutenção dessa taxa diferenciada para consolidar a produção nacional. “Precisamos de uma ferramenta para amenizar as oscilações econômicas mundiais e os avanços tecnológicos da produção de látex que são diferentes em cada país. O Mato Grosso do Sul está aproveitando o seu potencial e a produção deve crescer exponencialmente em breve. Por isso é preciso manter essa taxa diferenciada para a importação deste produto essencial. Vamos trabalhar em todas as frentes políticas para mostrar aos ministérios e representantes do poder Executivo que é preciso manter a alíquota mais cara para a borracha importada”, afirmou Dagoberto.

