Dado Dolabella é solto menos de 24 horas após ser preso por não pagar pensão

A Justiça concedeu na madrugada desta sexta-feira, 18, a um habeas corpus para Dado Dolabella, que foi liberado da 11ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, na Rocinha. A soltura foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado. O ator foi preso na última quinta-feira, 17, por não pagar pensão alimentícia ao filho com Fabiana Neves.

De acordo com a Assessoria da Polícia Civil, Dolabella foi preso em sua casa, em Copacabana, e o mandado de prisão foi expedido pelo juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, titular da Primeira Vara de Família Regional da Barra da Tijuca.

Por envolver um menor de idade, o processo corre em segredo de Justiça.

O E+, seção de notícias de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo, tentou contato com o ator e com sua assessoria, mas não houve retorno até o fechamento deste texto.

