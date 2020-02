Da MPB ao bailão, Arte no Meu Bairro acontece no sábado no Núcleo Indubrasil

O núcleo Indubrasil recebe o projeto Arte no Meu Bairro na Rua Queixada esquina com a Rua Onça no sábado, dia 15 de fevereiro, a partir das 17 horas.

Nesta edição apresentam-se artistas de diversos segmentos musicais, da MPB ao forró, com Ronaldo Raimundo, Guilé, Alisson e Adonis e Laço de Ouro.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio de convênio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal, o Arte no Meu Bairro apresenta shows musicais de artistas com renome artístico, assim como músicos e grupos que estão dando os primeiros passos dentro do segmento. O projeto foi realizado por meio de uma emenda parlamentar do então deputado federal Luiz Henrique Mandetta.

Ronaldo Raimundo representa o forró na programação e promete tocar para a população da região o melhor do estilo, com o melhor do forró pé de serra, os clássicos da MPB do nordeste e forró universitário.

Os primos Alison e Adonis tocam juntos desde 2004 e apresentam repertório que vai do sertanejo universitário até o sertanejo raíz.

Com 14 anos de história, o Grupo Laço de Ouro promete um show memorável à população da região. Yvan, Tony Everton, Marcelinho, Luan e Targino sobem ao palco e prometem fazer todo mundo cair no bailão.

Guilé leva um repertório bem eclético e original, com samba, maracatu, folk, tudo resumido em muita MPB. A banda é composta por violão, guitarra, baixo, bateria e percussão, e apresenta composições autorais.

Serviço – O Arte no Meu Bairro acontece no Núcleo Indubrasil no sábado, 15, na Rua Queixada esquina com a Rua Onça.