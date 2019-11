Custo benefício e comodidade são atrativos em Televendas de atacarejo na Capital

Da Redação com Assessoria

O atendimento é voltado para os clientes em geral - Foto: Divulgação/Assessoria

Em meio a era digital, os canais de Televendas ainda são bastante utilizados pelo segmento de atacarejos, pois trazem benefícios como comodidade, custo benefício e rapidez no atendimento. A procura pelo serviço é grande e facilita até mesmo a compra de quem mora em outras cidades. Prova disso, é que o Fort Atacadista, com unidades em Campo Grande, conta com essa modalidade de venda em municípios, onde a rede não possui lojas físicas, como Corumbá, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Sonora, Ponta Porã e Maracaju.

A estratégia tem agradado, resultando em parcela significativa de comercializações. O atendimento é voltado para os clientes em geral, em especial empreendedores e comerciantes de estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte, englobando restaurantes, mercados, pizzarias, distribuidoras, lanchonetes, dogueiros, entre outros.

Para o empresário Edson Zago, dono do Supermercado Bom Vizinho, em Três Lagoas (a 330 km da Capital), a agilidade ao adquirir produtos pelo Televendas é um dos pontos positivos da ferramenta, a qual ele aderiu há 5 anos. Atualmente, Zago administra três lojas no município e sempre recorre ao Fort para repor mercadorias ou mesmo abastecer seu estoque. "Recebemos as ofertas e, conforme nossa necessidade, aproveitamos a oportunidade para fechar negócio, tendo em vista os bons descontos oferecidos em diversos produtos", comenta.

A encarregada pelo setor de Televendas do Fort Atacadista em Campo Grande, Wudilainy Faulco, explica que um dos diferenciais é a negociação direta com o cliente e descontos especiais em grande variedade de mercadorias. "Qualquer pessoa pode comprar pelo Televendas. Caso haja pedido para um volume maior para transação, conseguimos oferecer um preço menor do que é ofertado na loja", explica.

O primeiro passo para ter acesso ao canal é realizar um cadastro junto ao setor. Os clientes também podem solicitar o recebimento de ofertas diárias pelas redes sociais e whatsapp, proporcionando comodidade. "Esse é um serviço que faz a diferença. No momento em que o pedido é feito, negociamos preços competitivos e fazemos a separação dos itens de forma ágil para o consumidor", conclui.

As negociações pelo canal de Televendas do Fort Atacadista são realizadas em todas as unidades. Em Campo Grande, a rede possui sete lojas que podem ser encontradas nos seguintes locais e telefones:

Loja 89 - Parati: Rua da Divisão, 1208. (67) 3304-3489;

Loja 78 - Tiradentes, R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço. (67) 4009-5230;

Loja 170 - Coronel Antonino, R. São Borja, 586 - Vila Rica; (67) 3212-5888;

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza, Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300. (67) 4009-5310;

Loja 76 - Getúlio Vargas, Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II. (67) 4009-5210;

Loja 180 - Guanandi, Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy. (67) 3302-4646;

Loja 100 - Moreninhas, Av. Gury Marques, 4855. (67) 2107-2074.