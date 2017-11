Cursos oferecidos pelo Detran-MS já têm certificados online

O novo modelo não valerá para o curso de reciclagem de condutores infratores que tem como requisito a aprovação na prova - Divulgação

Desde a semana passada, os participantes de cursos oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) receberão certificados online, sendo esses emitidos pelo site do órgão.

A medida da continuidade ao processo de virtualização do Detran-MS, iniciado a partir das diretrizes traçadas pelo governador Reinaldo Azambuja. “Todos os investimentos visam propiciar mais agilidade, facilitar o acesso às informações pelo usuário e economia de custos”, afirmou o diretor-presidente do Detran, Roberto Hashioka,

O novo modelo não valerá para o curso de reciclagem de condutores infratores que tem como requisito a aprovação na prova, sendo assim, a retirada do certificado continua sendo na sede do Detran ou em suas respectivas agências.

“Nós realizamos em média cinco cursos por mês, atendendo aproximadamente 150 pessoas. O certificado online dará rapidez no processo de emissão, reduziremos os gastos com a impressão, além da comodidade para o aluno, que terá todas as suas informações no sistema”, ressaltou Michelly Andreotti, que atua com educação presencial no setor de cursos.

O Curso de atualização para Instrutores de Trânsito realizado em período integral no final de semana passado, será o primeiro no qual os 34 alunos emitirão o próprio certificado.

