Cursos nas áreas de gestão e design são opções no Senac Campo Grande

No mês de agosto o Senac Campo Grande oferece opções variadas de cursos para quem busca qualificação profissional, entre eles, os cursos nas áreas de gestão e design. Uma das opções é o curso E-social para Líderes e gerentes - O que muda na gestão da empresa com o E-social.

O participante será orientado sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias com a nova plataforma do governo, o E-social. Possibilitando a discussão sobre os pontos de impacto para a empresa da legislação do E-Social e preparando para a transição dos sistemas atuais para a nova ferramenta. As aulas serão realizadas no dia 12 de agosto (sábado), das 7h30 às 16h30, e para participar é preciso idade mínima de 18 anos e ensino médio completo.



Tem também o curso Vitrinismo para Varejo. A vitrine, cartão de visitas de uma loja, é responsável por atrair clientes e aumentar o volume de vendas. Uma vitrine bem elaborada vai além de uma mera exposição de itens e se torna uma ferramenta poderosa para inspirar desejos de consumo. No curso os alunos aprendem a projetar vitrines adequadas ao perfil da loja, de modo a atrair os clientes às compras. O curso tem início dia 14 de agosto.



Há ainda outras opções, como:



Edição de Vídeo com Ferramentas Adobe - Capacita o aluno para atuar com edição de vídeos utilizando ferramentas do Adobe como: Premiere, After Effects, Encore, SoundBooth e ainda Photoshop e Ilustrator para vídeo, de forma a atender as necessidades das produtoras de vídeo, emissoras de TV, animadores e editores free-lancers. As aulas têm início dia 14 de agosto.



Composição e Cor para Ambientes Internos - Tem o objetivo de desenvolver exercícios e estudos de caso de composição de cores, esclarecendo dificuldades enfrentadas por designers e arquitetos na ambientação cromática de seus projetos. As aulas têm início dia 21 de agosto.



Assistente de Recursos Humanos, com 160 horas e início dia 23 de agosto. O profissional atua nos processos relativos aos subsistemas de provisão, desenvolvimento, aplicação e manutenção, cujas atividades estão sob a responsabilidade do setor de Recursos Humanos de empresas dos segmentos de comércio de bens, serviços e turismo, da indústria, bem como órgãos públicos e instituições de ensino e pesquisa.

