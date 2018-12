Cursos na área de gestão são opções no Senac da Capital

Entre as oportunidades, está o curso Assistente Administrativo, com 160 horas/aula - Divulgação/Ilustração

No mês de janeiro, o Senac Campo Grande oferece opções para quem busca por qualificação profissional na área de gestão. Entre as oportunidades, está o curso Assistente Administrativo, com 160 horas/aula.

O objetivo é promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento contínuo. As aulas têm início dia 14 de janeiro.



Outra opção é o curso Marketing e Gestão de Relacionamento de Clientes, com início dia 15 de janeiro. O curso tem como objetivo apresentar os principais conceitos e práticas do marketing de relacionamento nos mercados organizacional e consumidor, definindo soluções que integrem estratégias, processos, pessoas e tecnologias da informação, resultando em ações eficazes de marketing, alinhadas com a realidade da nova economia e com as características dos clientes.



O Senac Campo Grande fica na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro. Outras informações no site: www.ms.senac.br/campogrande ou pelo telefone (67) 3312-6260.