Cursos na área da beleza são opções no Senac da Capital em dezembro

Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental incompleto - Divulgação

O Senac de Campo Grande está com inscrições abertas para dois cursos na área da beleza, com início no mês de dezembro. A primeira opção é o curso Automaquiagem Smokey Glam, com início dia 03 de dezembro. O curso ensina a fazer olhos perfeitamente esfumados com toques de luz e brilho, para compor o visual. As aulas seguem até o dia 10 de dezembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h.



No curso, o aluno aprende a técnica de simetria facial, correção e contorno facial, uso do delineador, gliter, colocação de cílios postiços, aplicação de blush e contorno de boca. Para se inscrever é preciso idade mínima de 16 anos, ensino fundamental incompleto e possuir curso de Automaquiagem ou conhecimento equivalente.



Outro curso é o de Automaquiagem, com início dia 04 de dezembro. Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental incompleto. O curso ensina desde o básico da maquiagem, como fazer uma pele perfeita com aspecto natural, aplicação correta de cada produto, até dicas mais elaboradas como quais as cores que combinam com você, os pincéis e seus efeitos específicos, e muitos outros truques para realçar os pontos fortes do seu rosto.