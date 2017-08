Cursos gratuitos: confira as vagas disponíveis pela Escola de Governo que estão com inscrições abertas

Todos os cursos são uma forma de apoio as atividades do servidor público e oferecidos gratuitamente

Campo Grande (MS) – Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul contam com novas chances de aperfeiçoamento para execução de suas atividades. Isso porque, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação Escola de Governo (Escolagov) está com inscrições abertas para 16 cursos de qualificação. Desde o início da gestão do governador Reinaldo Azambuja mais de 15 mil servidores passaram pelo aperfeiçoamento nas mais diversas áreas.

A capacitação é gratuita e oferecida nas modalidades EAD (Ensino a Distância) e também presencial. Para o governador, os investimentos têm trazido retorno significativo para toda a população.

“Podemos citar como exemplo o curso do Siconv, que capacitou cerca de 150 servidores e colocou Mato Grosso do Sul como o 1º do Brasil em número de convênios com o Governo Federal. Esses servidores conseguiram angariar R$ 136 milhões da União, por meio de convênios, que estão sendo revertidos em políticas públicas para toda a população de MS. Isso se deve à qualificação do agente público que deve saber fazer e conhecer os meios para levar melhor qualidade de vida a todos”, declarou Reinaldo.

O diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino reforçou que a sociedade atual vive a era do conhecimento e que os servidores não podem mais ficar parados no tempo. “Temos que buscar o conhecimento cada vez mais. Digo que o servidor público do MS tem procurado a Escola de Governo para se qualificar e atender as demandas do Governo do Estado. Sem contar que esse novo modelo de Governança é baseado na Gestão por Competências, ou seja, na gestão para resultados. Então, os nossos cursos são todos voltados para apoiar o servidor, que pode adquirir os conhecimentos necessários para desenvolver bem sua função. Sou professor por formação e sempre acreditei que o melhor caminho é a qualificação, é a formação, é a busca do conhecimento”, frisou.

Inscrições

A Fundação informa que os cursos são voltados preferencialmente para o servidor público. Para se matricular é preciso acessar o site da Escolagov e clicar no banner Cursos. Primeiro é preciso fazer o cadastro e, em seguida, a inscrição. Os selecionados recebem e-mail informando sobre a vaga e depois sobre a matrícula. Quem fica fora da seleção recebe um e-mail com a lista de espera.

Confira abaixo a relação de cursos:

DIDÁTICA PARA FACILITADORES

• Turma II – 2017 – Exclusivo Detran/MS. – Inscrições até 16/08/2017 – Ver Detalhes

Introdução à Gestão por Competência – PGDI – EAD

• TURMA 15 – 2017 – Inscrições até 16/08/2017 – Ver Detalhes

CURSO DE ACOMPANHAMENTO DO PGDI

• TURMA IV – 2017 – Inscrições até 20/08/2017 – Ver Detalhes

VII ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIOS DOS CFCS DE MS – EXCLUSIVO/EAD

• Turma Exclusivo DETRAN-MS – Inscrições até 20/08/2017 – Ver Detalhes

ATENDIMENTO AO CIDADÃO – EAD

• TURMA 7 – 2017 – Inscrições até 28/08/2017 – Ver Detalhes

ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS – EAD

• TURMA 4 – 2017 – Inscrições até 28/08/2017 – Ver Detalhes

ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO – EAD

• TURMA 7 – 2017 – Inscrições até 28/08/2017 – Ver Detalhes

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS E PLANOS DE CARREIRA – EAD

• TURMA 7 – 2017 – Inscrições até 28/08/2017 – Ver Detalhes

LEGISLAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS – Lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços – EAD

• TURMA 7 – 2017 – Inscrições até 28/08/2017 – Ver Detalhes

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• TURMA I – 2017 – Inscrições até 31/08/2017 – Ver Detalhes

EXCEL 1

• Turma Exclusivo IAGRO – Inscrições até 31/08/2017 – Ver Detalhes

CONTABILIDADE PÚBLICA

• Turma I – 2017 – Inscrições até 06/09/2017 – Ver Detalhes

DIREITO ADMINISTRATIVO

• TURMA I – 2017 – Inscrições até 06/09/2017 – Ver Detalhes

DIREITOS HUMANOS

• Turma I – 2017 – Inscrições até 06/09/2017 – Ver Detalhes

INTRODUÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• Turma I – 2017 – Inscrições até 14/09/2017 – Ver Detalhes

DIREITO PÚBLICO

• Turma I – 2017 – Inscrições até 15/09/2017 – Ver Detalhes

Texto: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo

