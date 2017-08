Cursos em Três Lagoas querem promover qualificação profissional aos alunos

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, abre, neste domingo (27), às 9h30, em Três Lagoas (MS), o encontro com os 1,9 mil matriculados nos cursos gratuitos oferecidos pelo Sesi e Senai no âmbito do Programa Fiems Atuante no município. O evento, que será realizado nas quadras esportivas da Escola do Sesi de Três Lagoas, tem como objetivo conscientizar os matriculados sobre as oportunidades de emprego e melhores salários que a qualificação profissional pode proporcionar.

O encontro também servirá para informar sobre o início das aulas em alguns bairros e promover a divulgação para que os mais de 1,5 mil pré-matriculados que ainda não efetivaram as matrículas façam a regularização o mais breve possível. Além das explicações sobre o Fiems Atuante, os participantes também vão concorrer ao sorteio de 15 tablets e 15 bicicletas do Sesi.

O Fiems Atuante leva cursos gratuitos do Sesi e do Senai aos bairros das cidades atendidas para facilitar o acesso de quem mora em regiões mais distantes dos serviços oferecidos pelas duas instituições. Em Três Lagoas, o Programa oferece 20 cursos gratuitos do Sesi e Senai para as cinco regiões de Três Lagoas, abrangendo toda cidade, seus bairros e conjuntos habitacionais em cinco salas de aulas móveis.

Com outra denominação, o Programa foi executado durante cinco anos em Campo Grande e chegou a 45 bairros, atendendo mais de 20 mil pessoas. Na cidade já foram 1.920 pré-matrículas feitas pelos moradores durante 30 dias nos totens distribuídos em pontos de grande circulação e, desse total, 530 pessoas já efetivaram suas matrículas. Algumas já estão frequentando os cursos, como na região 1, na sala de aula móvel instalado na Associação Moradores do Bairro Paranapungá, e na região 5, na sala de aula móvel instalada no Residencial Maria Meirelles.

O Senai está disponibilizando 10 cursos, sendo eles os de pintor de obras, pedreiro de revestimento, operador de computador, modelista de roupas, instalador hidráulico, almoxarife, desenho mecânico e soldador, assistente de contabilidade, auxiliar de produção de celulose e assistente de recursos humanos. Já o Sesi oferece 10 cursos, sendo eles os de como administrar seu dinheiro, matemática aplicada, português aplicado, saúde mental e hábitos saudáveis, combate ao abuso e à violência contra crianças e adolescentes e inclusão digital.

Além disso, o Sesi disponibiliza atendimentos médico-odontológicos nas unidades móveis nas áreas onde estão instaladas as salas de aula móveis, sendo que só terão acesso a esse serviço os alunos que mantiverem a frequência nas aulas.

Serviço – A Escola do Sesi de Três Lagoas fica na Rua Angelina Tebet, 807, Bairro Santa Luzia

