Cursos EAD estão disponíveis para trabalhadores da assistência social em MS

Campo Grande (MS) – Os trabalhadores da área da assistência social em MS, de nível médio e superior, contam com ferramentas tecnológicas para a capacitação contínua viabilizada por meio de parcerias e ações da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). Além da parceria com a Escola de Governo de MS, o portal do Ministério da Cidadania também está disponibilizando esses cursos à distância.

Na primeira, com o link http://ww2.cursos.escolagov.ms.gov.br/EscolaSuas, são mais de 21 temas oferecidos que variam entres cursos de atendimento ao cidadão e Excel, até outros como cursos de planejamento estratégico, noções básicas de administração pública, metodologia de gestão de processos, elaboração de projetos, entre outros.

No portal de educação a distância do Ministério da Cidadania as oportunidades são para os trabalhadores e conselheiros do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Estão abertas inscrições para cursos como Elaboração do Plano de Educação Permanente do SUAS (PEP-SUAS) (20 horas); Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no SUAS (MROSC)(20 horas): Curso de Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS (32 Horas) e Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (20h). Para participar das capacitações EAD do Ministério da Cidadania é necessário também se cadastrar pelo link http://www.mds.gov.br/ead/

Parceria

A Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar” recentemente firmou parceria com a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, via integração à plataforma coorporativa da escola de governo – EscolaGov. Ao fazer os cursos presenciais na escola, o próprio aluno pode emitir ou salvar seu cerificado.

A Escola do SUAS MS é a primeira no Brasil voltada especificamente para capacitações dos profissionais da assistência social, e está ligada à Sedhast. Desde 2016, mais de 25 mil pessoas passaram pelos eventos oferecidos no local como reuniões, conferências, seminários, capacitações, workshops, colóquios, simpósios e palestras tratando da qualificação e da implementação da assistência social em MS.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Agência Brasil