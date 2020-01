Cursos do Senar/MS transformam pescadores em ‘empresários da piscicultura’

Sandro More tem a expectativa de conseguir enxergar os erros e ter resultado positivo - Reprodução

Com os cursos e a Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS, os produtores Reginaldo Coelho e Sandro More perceberam uma grande mudança no empreendimento do qual são sócios, em Aparecida do Taboado. Em cerca de 4 meses de capacitação e orientação, passaram de pescadores a ‘empresários da piscicultura’, melhorando a gestão e a qualidade da produção de peixes. Esse é o caso de sucesso da série “Senar/MS Transformando Vidas” desta semana.

“Quando recebemos a lâmina d’água, ganhamos o curso técnico do Senar, para aprender todo o trabalho. Foi realmente o que nos ensinou, porque não sabíamos nada sobre qualidade de peixe, manejo. Nós somos pescadores de rio. Com o curso, tudo mudou. Hoje, todo o conhecimento que temos de piscicultura se deve a esse atendimento”, afirma Reginaldo.



Nesses quatro meses de assistência técnica, os produtores estão focados em melhorar a parte administrativa e de gestão da propriedade. “Eles nos auxiliam a ver onde estão os defeitos para que sejam corrigidos; ver se está sobrando dinheiro ou não, falam para anotar tudo. Fazemos a conta dos lotes, gastos com ração, peso, biometria. A expectativa é conseguir enxergar os erros, onde está gastando mais, corrigir e ter resultado positivo”, disse Sandro.



Reginaldo ressalta que, se não fosse essa assistência, os resultados não ocorreriam. “São detalhes que fazem a diferença no dia a dia. Os técnicos nos ensinam sobre doenças, a observar a qualidade de água, a forma correta de cuidar da água, temperatura. Essa parceria nos ajuda a administrar a propriedade como uma empresa realmente. Se fôssemos começar hoje, sem os cursos, não daríamos conta.