Curso Regime Próprio para a Advocacia será nos dias 10 e 11

O evento será na OAB - Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) recebe nos dias 10 e 11 deste mês o Curso Regime Próprio para a Advocacia.

Realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, com apoio da ESA/MS, o evento será no auditório da OAB/MS com Alex Sertão e Bruno Sá Freire Martins.

O Servidor Público efetivo do Estado de MT e Especialista em Direito Público e Direito Previdenciário, Bruno Sá Freire Martins, fará a primeira palestra. No dia 11 será a vez do Auditor de Controle Externo do TCE/PI e Especialista em Direito Público, Alex Sertão.

O evento será na OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.