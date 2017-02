Curso preparatório para magistratura tem somente cinco vagas

Restam apenas cinco vagas para os interessados em participar do Curso de Preparação à Magistratura 2017, oferecido pela Escola Superior da Magistratura de MS (Esmagis) e pela Associação dos Magistrados do Estado de MS (AMAMSUL), que se destaca nacionalmente pela excelência no ensino, dada a qualidade do corpo docente formado por juízes, desembargadores e advogados renomados.

As aulas estão sendo ministradas das 19 horas às 22h15, de segunda a sexta-feira. É requisito para participar ser Bacharel em Direito (apresentar fotocópia do diploma ou declaração de conclusão do curso, CPF e da identidade) e o curso representa um investimento de R$ 550 mensais, com 10 % de desconto para pagamentos até o dia 15.

As matérias abordadas serão Direito Civil, Direito Penal, Direito Eleitoral, Direitos da Criança e do Adolescente, Noções Gerais do Direito e Formação Humanística, Direito do Consumidor, Direito Processual Civil e Legislação Extravagante, Organização Judiciária, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Esmagis, na sede administrativa da AMAMSUL, que fica situada na Rua 25 de dezembro, 37, no centro de Campo Grande, ou pelos telefones 3384-1940 e 98428-5541.

