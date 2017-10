Curso online vai orientar profissionais da saúde no atendimento às mulheres violentadas no Estado

Segundo dados da coordenadoria estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do TJ/MS, a cada dois minutos são registrados cinco espancamentos de mulheres no Brasil.

Buscando qualificar profissionais que atuam na rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, dos municípios, foi lançado o curso de Educação a Distância (EaD) “Atenção à Mulher em Situação de Violência”.

O curso, que será disponibilizado no site do Telessaúde, integra o projeto “EmPENHAd@as pela Saúde” do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e terá a parceria da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres .

De forma gratuita, as aulas estarão disponíveis no site a partir do dia 15 de outubro. Serão quatro módulos, cada um com três aulas, que irão abordar os diversos aspectos da violência contra a mulher, como rede de atendimento, violência sexual, as boas práticas no parto, atendimento da assistencial social, além de aspectos jurídicos, psicológicos e sociais da violência de gênero.

O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). A taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres.

