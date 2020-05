Curso online de biossegurança é alternativa para varejo, indica CDL Campo Grande

Da Redação com Assessoria

O presidente da CDL CG, Adelaido Vila - Foto: Divulgação

Com o objetivo de ampliar o conhecimento para a prevenção e combate do COVID-19, a CDL CG - Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande indica aos varejistas da Capital o curso online de biossegurança, oferecido pelo Instituto Mix.

De acordo com o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, é de suma importância oferecer tal qualificação e capacitação ao comércio, especialmente para os funcionários. "Estamos certos que este é o caminho para que esta nova realidade em que estamos vivendo passe com maior tranquilidade, uma vez que fazendo o curso, todos estarão bem informados, tendo o conhecimento necessário para a sua própria segurança e a segurança dos demais, quanto aos cuidados necessários para se evitar o COVID-19".

Para Adelaido "quanto maior o número de pessoas qualificadas, se tornando multiplicadores em suas famílias e em seus grupos de amigos, maior será a proteção de todos nós. Além disso, teremos uma maior conscientização da população e ampliação dos cuidados em nossos estabelecimentos, garantindo ainda mais a segurança dos nos clientes".

Os funcionários da CDL Campo Grande também farão o curso online de biossegurança oferecido pelo Instituto Mix. Dessa forma a entidade quer servir de exemplo para o comércio da capital, qualificando seus colaboradores e preparando-os para essa nova realidade.

Passo a passo do curso

O Instituto Mix oferece o curso online contra o coronavírus, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande. Na semana passada, foi assinado um termo de cooperação para a oferta do curso com certificação. Para isso é necessário acessar o link www.institutomix.com.br/covid-campo-grande. O curso é gratuito e pode ser feito por diversas áreas de negócio.

Após realizar o acesso e o cadastro, o Instituto encaminhará um e-mail para que o usuário crie uma senha. Em seguida, será necessário baixar o aplicativo MUNDO IM na loja virtual, para fazer o curso pelo smartphone, ou acessar pelo computador www.mundoim.com.br. Depois é só acessar o curso, com a conclusão, o usuário solicitará o certificado.