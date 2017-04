Curso oferecido pela Funsat dá novas perspectivas de vida a mulheres

Para um grande número de mulheres vítimas de violência, romper a situação em que vivem depende, essencialmente, de adquirir independência financeira. Para algumas mulheres, o primeiro passo foi dado após a participação no curso de costura e reforma em geral, oferecido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com a Casa da Mulher Brasileira (CMB). Com carga horária de 52/aula e realizado no Instituto Mirim (IMCG), o curso foi encerrado nesta terça-feira (18), para mulheres em situação de violência e mulheres inscritas no Proinc – Programa de Inclusão Profissional.

As mulheres em situação de violência doméstica que participaram do curso são assistidas na Casa da Mulher Brasileira. As participantes tiveram aulas dinâmicas em grupo e o uso de diversas máquinas para aperfeiçoamento das técnicas de costura. Elas também receberam todo material didático e especifico para as aulas práticas.

A assistente social Daniely Linhares de Moura, que atua cotidianamente com as mulheres em situação de violência, reforça o que as pesquisas indicam, de que os cursos estão promovendo oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, pois a maioria necessita de independência financeira para sustentarem a si e aos filhos.

A dona de casa Elaine I. Ferreira disse que jamais imaginou aprender a costurar, “Eu achava que isso não era pra mim e hoje, no fim do curso, pude ver que posso enfrentar qualquer obstáculo na minha vida”, revelou entusiasmada com as novas perspectivas de vida.

O Programa de Qualificação Social da Funsat é desenvolvido com recursos próprios do município e visa melhorar o perfil de qualificação profissional dos trabalhadores (as) campo-grandenses, tornando-os (as) cada vez mais preparados (as) para a inserção e permanência no mundo do trabalho.

