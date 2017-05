Curso no Fórum de Campo Grande vai preparar voluntários para o Projeto Padrinho

O Projeto Padrinho de Campo Grande, que permite a acolhida de crianças e adolescentes, realiza nos dias 10, 11 e 12 de maio, no plenário do Tribunal do Juri, no Fórum da Capital, o curso preparatório para Apadrinhamento Afetivo que busca, nesta capacitação, novos voluntários.

O curso tem início às 19 horas de quarta-feira (10) e a abertura será feita pela juíza da Infância, Juventude e do Idoso, Katy Braun do Prado.

Padrinho Afetivo – O apadrinhamento afetivo é uma proposta alternativa que se apoia no art. 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O padrinho é alguém que oportuniza a quem se encontra acolhido um convívio familiar e comunitário, levando as crianças e adolescentes para passear, brincar, dentre outras formas possíveis de contato que visam uma relação direta que contribuem para o desenvolvimento psicossocial, por meio da construção de laços afetivos e apoio educacional. O padrinho afetivo também pode prestar orientações com relação à saúde, formação intelectual e moral.

Mais informações podem ser obtidas no Fórum de Campo Grande, situado na Rua da Paz, 14, ou pelos telefones 3317-3512/ 3548/3551.

