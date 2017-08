Curso gratuito pretende ensinar cidadão sobre funcionamento do orçamento público

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) oferece, gratuitamente, curso básico a distância sobre orçamento público. As inscrições podem ser feitas no portal da Enap até 27 de outubro.

As aulas vão ocorrer de 31 de outubro até 27 de novembro, com carga horária de 30 horas. O curso pretende apresentar, a funcionários públicos e qualquer cidadão interessado, o assunto de uma forma mais simples, com linguagem clara.

Além do computador, as aulas podem ser vistas também em tablets e smartphones, facilitando ainda mais o acesso.

Há ainda atividades extras, on-line, que acompanham as aulas, e que são corrigidas automaticamente. Não há tutoria, e o estudante pode organizar o ritmo de estudo de forma mais cômoda.

Segundo a Escola, é recomendada dedicação de sete horas e meia por semana para que os objetivos do curso sejam atingidos. O aluno deve ter aproveitamento de 60% do curso para ser considerado concluinte.

