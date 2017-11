Curso gratuito detalha licitações para locação de veículos em Campo Grande

Cursoi será na concessionária Discautol na avenida Mato Grosso - Reprodução

Conforme estatísticas obtidas pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), o Governo Federal, os estados e os municípios brasileiros realizam juntos aproximadamente nove mil licitações por ano para locação de veículos, utilizados para a prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, segurança e educação, entre outras.

Diante dessa realidade, pela primeira vez em Campo Grande, a UNIABLA – Universidade Corporativa do Setor de Locação de Automóveis – realizará o "Curso Prático de Licitações com Pregão", no dia 22 de novembro das 8h30 às 17h, na Concessionária Discautol – Av. Mato Grosso, 5046 – bairro Caranda Bosque. A UNIABLA trará o instrutor Leonardo Jacob, da RHS Licitações, empresa que atua no mercado de compras governamentais e que tem reconhecimento da administração pública Federal, Estadual e Municipal.

Para o diretor regional da ABLA no Estado do Mato Grosso do Sul, Marco Antonio Lemos, "é cada vez mais importante conhecer os processos licitatórios e a legislação envolvida para se habilitar a competir nesse mercado", avalia. "A UNIABLA acertadamente decidiu criar e oferecer esse novo curso prático e nós viabilizamos a realização agora também no nosso estado".

Além dos aspectos jurídicos e práticos, o diferencial do curso é o módulo com a simulação completa de um pregão. "Praticamos em tempo real os detalhes que precisam ser observados em tomadas de preço públicas", acrescenta Carlos Faustino, conselheiro gestor e responsável pela área de capacitação da ABLA. "Documentação, habilitação, comprovantes de regularidade e qualificações técnicas e financeiras para participar de pregões são exercitadas na prática".

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no www.abla.com.br: para gestores e profissionais de locadoras associadas da ABLA, podem ser feitas mediante doação de 5 kg de alimentos não perecíveis; e para não associados, mediante doação de uma cesta básica. As vagas são limitadas.

Curso Prático de Licitações com Pregão

Data: 22/11/2017

Horário: 8h30 às 17h

Local: Concessionária Discautol

Endereço: Av. Mato Grosso, 5046 – bairro Carandá Bosque