Curso ensina sobre a Holding Familiar e o Planejamento Sucessório em Campo Grande

O advogado Filipe Tavares da Silva, que atua em estados como o de São Paulo e Rio Grande do Sul, vem a Campo Grande no mês de maio através do Instituto Gradual, em parceria com a ESA, para ministrar palestras e debates focados na advocacia sobre os aspectos teóricos e práticos da chamada “Holding Familiar”, mecanismo que oferece proteção e melhores planejamentos para empresas.

O evento, que será realizado nos dias 17 e 18 de maio, é organizado pelo Instituto Gradual e já está com inscrições abertas. Interessados devem solicitar a ficha de inscrição por e-mail (gradual@gradualinstituto.com.br) para receber todas as informações do curso. As vagas são limitadas a 40 pessoas.

Estão previstos debates e palestras voltadas principalmente para advogados, bacharéis em direito, acadêmicos de direito, contabilidade, RH, contadores e contabilistas, funcionários públicos e empresários.

Serão ministradas aulas teóricas e práticas quanto a regras de governança e correlações familiares e sucessórias. Também serão examinados modelos de negócios jurídicos utilizados no âmbito da organização patrimonial e sucessórias.

O evento será realizado na sala de cursos da ESA, localizada na avenida Mato Grosso, nº 4700. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 99615.1515 ou (67) 99224.7832.