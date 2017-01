Curso EAD de introdução à gestão por competência está com inscrições abertas

O Governo do Estado, por meio da Fundação Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso de introdução à gestão por competência (PGDI). Na modalidade a distancia, o curso tem como público alvo servidores públicos estaduais, uma vez que o programa encontra-se em fase de implantação pela gestão estadual.

Recomendado para servidores e indispensável para gerentes de equipe, o curso tem objetivo preparar chefes de equipe para primeira etapa do ciclo de gestão do desempenho (preenchimento do PGDI), apresentar o aplicativo que será utilizado a partir desta etapa e fornecer informações básicas sobre a gestão por competência.

Com 50 vagas, o curso estará disponível na plataforma virtual de ensino da Escolagov, no período de 20 a 31 de janeiro. As inscrições devem ser feitas até dia 18 (quarta-feira) no site da Fundação Escola de Governo. Para mais informações ligue no (67) 3321-6100 ou envie um e-mail para [email protected]

