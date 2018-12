Curso do Centro Internacional de Negócios capacita empresários sobre declaração única de exportação

O consultor André Cavalcante explica que o curso é realizado com acesso ao computador para que cada pessoa possa aprender o passo a passo de como elaborar a DU-E - Divulgação/FIEMS

Com apoio do Sebrae/MS, o CIN (Centro Internacional de Negócio) do IEL realizou, no sábado (08/12), o curso sobre DU-E (Declaração Única de Exportação) e sua aplicação na prática para a capacitação de empresários e profissionais envolvidos com o setor de comércio e exterior. O consultor André Cavalcante explica que o curso é realizado com acesso ao computador para que cada pessoa possa aprender o passo a passo de como elaborar a DU-E.

"Usamos um simulador em que cada pessoa entra com uma senha pessoal e faz sozinha. Nesse processo, podemos tirar todas as dúvidas, caso a caso, proporcionando maior aprendizado", explicou André Cavalcante. Representante da Rio Pardo Proteína Vegetal, Eric Fernandes conta que atualmente esse serviço é feito por um despachante na empresa em que trabalha e o curso desponta como uma oportunidade de aprender a elaborar a DU-E.

"Hoje em dia terceirizamos esse serviço, mas se eu souber fazer posso auxiliar e controlar o está sendo feito", destacou Eric Fernandes. A empresa localizada em Sidrolândia exporta farelo de soja principalmente para o Chile, mas também tem relação comercial com a Dinamarca, Guatemala e Londres. "Esse documento é básico, mas existem várias regras e essa iniciativa do CIN nos auxilia muito nos processos internos da empresa", ressaltou.

Coordenadora do CIN do IEL, Nathalia Alves explica que ouve uma mudança no sistema Portal Único de Comércio Exterior e na confecção do documento e o curso buscou informar aos clientes do Centro Internacional de Negócios as novidades, além de contribuir para o fomento ao comércio e exterior. "Entendemos que esse tipo de capacitação é sempre importante para as empresas que buscam a internacionalização da marca e o CIN procura atender essas demandas", pontuou.