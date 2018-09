Curso de valorização do servidor chega a última turma de 2018 capacitando cerca de 1,5 mil

O curso de valorização dos servidores municipais, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Controladoria Geral de Fiscalização e Transparência/Ouvidoria Geral do Município, chega a última turma de 2018 capacitando cerca de 1,5 mil trabalhadores. O curso visa atualizar o conhecimento e melhorar as competências técnicas, científicas e de atitudes na execução das atividades profissionais dos servidores, potencializando o desempenho individual e coletivo, bem como promover o desenvolvimento humano, profissional e institucional.

Para isso, o curso busca valorizar o servidor e ao mesmo tempo capacitá-lo para realizar um atendimento cada vez melhor à população, explica o prefeito Marquinhos Trad.

“É um curso que busca cada vez mais dar uma maneira de reduzir o estresse entre aqueles que procuram os serviços públicos e aqueles que atendem. A vida já é tão difícil. A gente já carrega tantos problemas, que quando se busca um serviço, a pessoa já chega insatisfeita e, muitas vezes, convicta de que não vai resolver. A gente está aqui para atender e mudar essa perspectiva”, disse o prefeito.

Ele conta que um bom atendimento faz tanta diferença, que sempre que recebe elogios sobre seu governo, tem a ver com o trabalho dos servidores.

“As vezes que recebo elogio é quando alguém é bem atendido em um órgão publico. É algo que é um diferencial, as pessoas fazem questão de mandar para mim e elogiar”, afirmou.

O secretário da Controladoria de Fiscalização e Transparência, Luiz Afonso de Freitas Gonçalves, lembrou que o curso vem ao encontro do programa de governo do prefeito Marquinhos Trad que é a valorização do servidor.

“Esse curso é focado nisso: na valorização do servidor. Concomitante a isso, existe a preocupação com relação ao atendimento dos munícipes”, explicou.

Já o ouvidor geral do Município, Tony Ueno, falou do sucesso do curso.

“O curso tem sido um sucesso, e um dos motivos, é essa melhora na relação entre a administração municipal e os contribuintes. No ano passado nós fizemos trabalho de acolhimento nas UPAs de Campo Grande e participaram cerca de 700 funcionários. Já estamos indo para 1,3 mil pessoas participando deste curso. Totalizando mais de 2 mil funcionários capacitados. Nosso objetivo é que boa parte dos 25 mil servidores passem por cursos semelhantes e possam cada vez mais atender melhor os munícipes da nossa capital”, disse.

O curso de capacitação tem um conjunto de ações pedagógicas para promover o desenvolvimento integral dos servidores em suas atividades. Dentre os temas abordados estão Atendimento ao Público, Etiqueta e Ética, Desmistificando a Controladoria, Motivação e Qualidade de Vida e Sentido vida: Aspectos psicológicos e emocionais.