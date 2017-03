Curso de robótica para crianças tem inscrições abertas

Crianças de 7 a 14 anos podem se inscrever nos programas extracurriculares de educação tecnológica em robótica, que ensinam ciências e tecnologia através de princípios da robótica. Os cursos da Lego Zoom Education Genius são oferecidos pelo Sesi em 7 cidades de Mato Grosso do Sul. Os valores são de R$ 80 e R$ 90, conforme a faixa etária.

As inscrições estão abertas nas unidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas. O projeto é aberto à comunidade e os interessados devem buscas informações nas unidades.

O programa para as crianças de 7 a 9 anos é focado nas ciências e tecnologias e, o público infanto-juvenil, de 10 a 14 anos, aprende a desenvolver o empreendedorismo, liderança e trabalho em grupo usando a robótica.

O objetivo é a construção e programação de robôs elaborados com a metodologia Lego Zoom Education. Em algumas unidades, o curso de robótica é aliado à iniciação em língua espanhola ou inglesa.

Na capital, os alunos do programa Líder, de 10 a 14 anos, podem fazer o curso de robótica junto ao curso de espanhol. Em Aparecida do Taboado e Maracaju, alunos do programa Genius, de 7 a 9 anos, podem optar pela iniciação em língua inglesa junto ao curso de robótica. As aulas são direcionadas para alunos que já tiveram aulas de robótica e para os que terão o primeiro contato com a disciplina.

O curso de robótica é ministrado uma vez por semana, com aulas de uma hora e meia a duas horas de duração. O investimento é de R$ 80 para alunos Genius (7-9 anos) e R$ 90 para alunos Líder (10 a 14 anos).

Serviço- Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3565-8747 (Aparecida do Taboado), (67) 3365-7861 (Campo Grande), (67) 3234-3619 (Corumbá), (67) 3416-4506 (Dourados), (67) 3458-5400 (Maracaju), (67) 3409-3601 (Naviraí) e (67) 3919-2105 (Três Lagoas).

