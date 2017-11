Curso de Processo Eletrônico e Inclusão Digital começa nesta segunda

- Ilustração

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza a partir desta segunda-feira (20), o curso “Processo Eletrônico e Inclusão Digital na Prática”.

Quem ministra o curso é a advogada, Bacharel em Tecnologia de Processamento de Dados TI e Especialista em Direito Digital, Silvia Aparecida Ibanez Martins. O evento é dividido em três dias de atividades, com carga horária total de 12 horas/aula.

O conteúdo abrange desde requisitos técnicos até a exegese das leis relacionadas ao Processo Eletrônico, além de apresentação da Prática do e-Saj à petição inicial, consultas e contestação. Por fim, no último dia do evento, a aula será embasada na apresentação prática do Sistema PjeJT ePJe; Petição Intermediária e Consulta Processual.

O investimento é de R$ 80 e as inscrições podem ser feitas pelo site da ESA/MS.

Mais informações pelo telefone (67) 3342-4000 ou 9 8111-0970.