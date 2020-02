Curso de processamento da banana visa melhorar renda e qualidade de vida de famílias quilombolas

Da Redação, com informações da Famasul

Nessa edição em Corguinho dez alunas participaram da formação - Divulgação

Boas práticas alimentares, manejo adequado e deliciosas receitas feitas com a banana. Esses foram os principais ‘ingredientes’ do curso “Processamento Caseiro de Banana”, oferecido pelo Senar/MS, em janeiro, a moradoras do distrito de Corguinho, em Campo Grande. A capacitação gratuita integra o portfólio da Promoção Social da instituição e teve como objetivo melhorar a renda e qualidade de vida da comunidade quilombola Furnas da Boa Sorte.

E põe boa sorte nisso! Porque o curso contempla temas que vão desde a origem da banana até o reaproveitamento da casca da banana e seus mais diversos usos e consumos na culinária. “Passamos informações sobre as características da fruta, boas práticas de manipulação, variedades e pratos cheios de sabor, que podem ser preparados na cozinha e conquistar diversos paladares”, detalha a instrutora do Senar/MS, Neiva Missio.

Nessa edição em Corguinho dez alunas participaram da formação, aprendendo mais de 20 receitas. “Essas delícias, se comercializadas, irão melhorar muito a renda de suas famílias. Como a comunidade já possui o chamado Selo Verde, que garante a qualidade dos produtos, achamos estratégico ensinar sobre embalagem e etiquetagem do que é fabricado por essas mulheres, ampliando o empreendedorismo local”, explica.

Selo Verde é a rotulagem sustentável do ISO (Organização Internacional de Normalização), que certifica produtos adequados ao uso mercadológico, com menos impactos ambientais.

Vale ressaltar que a capacitação sobre melhores utilizações da banana é gratuita, assim como todos os cursos que compõem o portfólio do Senar/MS, oferecidos a diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Em 2019, a instituição capacitou 180 alunos no curso de Processamento Caseiro de Banana.